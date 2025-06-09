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08:24, 9 июня 2025Россия

В российском регионе 30-летнего инвалида с ДЦП жестоко избили

В Башкирии инвалида с ДЦП жестоко избили, пока его мать была в магазине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В селе Таштимерово в Абзелиловском районе Башкирии 30-летнего инвалида с детским церебральным параличом (ДЦП) жестоко избили, пока его мать была в магазине. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям российского издания, житель региона не разговаривает и постоянно находится под присмотром. Родительница отлучилась на несколько минут за продуктами, когда на сына напали.

Родственники отметили, что на беспомощного россиянина набросились двое прохожих. У пострадавшего диагностировали множественные ушибы. Его близкие обратились в полицию.

До этого стало известно, что в Уфе мужчины толпой избили инвалида на костылях на улице Мушникова, нападавших отпустили из полиции.

Еще раньше в Санкт-Петербурге таксист избил пассажира-инвалида ради телефона и попал под уголовную статью.

ЖЗЛ
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