В российском регионе случайно обнаружили старинный мост

Под Челябинском рабочие обнаружили мост XVIII века

Старинный мост случайно обнаружили рабочие во время ремонта дороги в селе Айлино Саткинского района Челябинской области. Как пишет Ura.ru, конструкция ранее не фигурировала в реестрах памятников архитектуры и культуры региона.

Отмечается, что строение было скрыто под проезжей частью, из-за чего ранее о его существовании не знали.

«Когда для проведения работ построили временную дорогу в обход, старинная кладка оказалась на виду. При осмотре сооружения оказалось, что, возможно, он является частью Екатерининского тракта XVIII века, который проходил через эти места», — пишет издание со ссылкой на данные группы «Газета "Саткинский Рабочий"» во «ВКонтакте».

На данный момент работы на данном участке дороги были приостановлены.

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