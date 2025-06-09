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14:04, 9 июня 2025Моя страна

В российском регионе случайно обнаружили старинный мост

Под Челябинском рабочие обнаружили мост XVIII века
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «Прошлое в кадре» / RuTube

Старинный мост случайно обнаружили рабочие во время ремонта дороги в селе Айлино Саткинского района Челябинской области. Как пишет Ura.ru, конструкция ранее не фигурировала в реестрах памятников архитектуры и культуры региона.

Отмечается, что строение было скрыто под проезжей частью, из-за чего ранее о его существовании не знали.

«Когда для проведения работ построили временную дорогу в обход, старинная кладка оказалась на виду. При осмотре сооружения оказалось, что, возможно, он является частью Екатерининского тракта XVIII века, который проходил через эти места», — пишет издание со ссылкой на данные группы «Газета "Саткинский Рабочий"» во «ВКонтакте».

На данный момент работы на данном участке дороги были приостановлены.

Ранее блогер, известный своими видео об истории и заброшенных объектах Сахалина, посетил военное укрытие в чаще леса и сильно удивился неожиданным находкам.

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