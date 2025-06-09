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07:45, 9 июня 2025Наука и техника

В США возобновят разработку гиперзвуковой ракеты

ВВС США возобновят разработку гиперзвуковой ракеты ARRW
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula / wikipedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США возобновят программу разработки гиперзвуковых ракет класса «воздух-земля» AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Об этом пишет Defense One.

«ВВС возобновляют свою программу создания ракет [ARRW] — проект, впервые запущенный с большой помпой в августе 2018 года, но получивший неоднозначные результаты в ходе испытаний и, в конечном счете, потерявший поддержку руководства службы на фоне инвестиций в альтернативные ракеты», — пишет издание.

Представитель ВВС Дэвид Оллвин отметил, что ARRW — это одно из двух гиперзвуковых изделий, разрабатываемых для военно-воздушных сил.

Контракт на испытания ARRW был заключен в 2018 году. Аэробаллистическая ракета достигает максимальных высот при помощи ракетного ускорителя, а затем летит к земле со скоростью около пяти чисел Маха. При этом ракета маневрирует в полете, чтобы избежать перехвата. Однако результаты испытаний ARRW были неоднозначными, поэтому в 2023 году от программы решили отказаться.

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Представитель Центра стратегических и международных исследований Том Карако, допустил, что разнообразные средства поражения могут повысить нагрузку на потенциального противника. «Разнообразие накладывает свои издержки на противника, который смотрит в нескольких направлениях одновременно», — сказал он.

В мае Пентагон сообщил об испытаниях прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования. Испытания провели на мысе Канаверал в штате Флорида.

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