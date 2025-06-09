Марин Ле Пен призвала правые силы возглавить реформирование ЕС

Правые силы должны возглавить реформирование Европейского Союза (ЕС). С таким призывом во французском парламенте выступила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Трансляция заседания доступна на YouTube правой фракции Европарламента «Патриоты за Европу».

По словам политика, в Европе должно быть создано пространство сотрудничества «свободных, а не подчиненных государств». «Мы вернем народам Европы самое главное: право решать, кто может приезжать в их страны и оставаться там», — подчеркнула она.

По словам Ле Пен, под руководством правых государства Евросоюза откажутся «от верноподданности блокам».

Ранее Ле Пен заявил, что власти ЕС готовят граждан стран-членов блока к войне на Востоке. Она рассказала, что все тематические комиссии в Европарламенте активно занимаются данным вопросом. При этом политик подвергла сомнению способность Франции вести полномасштабную войну, так как власти республики, по ее словам, «не в состоянии справиться с хаосом, творящимся в 200 метрах от Елисейского дворца в дни футбольных матчей».