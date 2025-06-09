Военблогер сообщил о ракетном ударе по двум областям Украины

Рожин: По Сумской и Полтавской областям наносятся ракетные удары

Вооруженные силы (ВС) России наносят ракетные удары по Сумской и Полтавской областям. Об атаке двух регионов Украины сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Сумской и Полтавской областях помимо "Гераней" пошли ракетные прилеты. Противник заявляет, что "Герани" сегодня ночью идут большими волнами», — написал Рожин.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что под удар ФАБов попали военные объекты в Харькове. Мэр города подтвердил эти сообщения, отметив, что две бомбы упали на окраине областного центра.