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02:04, 9 июня 2025Бывший СССР

Военблогер сообщил о ракетном ударе по двум областям Украины

Рожин: По Сумской и Полтавской областям наносятся ракетные удары
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России наносят ракетные удары по Сумской и Полтавской областям. Об атаке двух регионов Украины сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Сумской и Полтавской областях помимо "Гераней" пошли ракетные прилеты. Противник заявляет, что "Герани" сегодня ночью идут большими волнами», — написал Рожин.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что под удар ФАБов попали военные объекты в Харькове. Мэр города подтвердил эти сообщения, отметив, что две бомбы упали на окраине областного центра.

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