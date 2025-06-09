Военнопленный из ВСУ раскрыл причину отказа Зеленского забирать тела погибших

Военнопленный из ВСУ Иван: Зеленский боится раскрыть истинное число погибших

Президент Украины Владимир Зеленский не забирает тела погибших солдат ВСУ из-за страха раскрыть истинное число погибших. Причину отказа сообщил военнопленный Иван, интервью опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ.

По словам военнопленного, Зеленский боится не только финансовых трудностей, с которыми столкнется Украина, получив тела погибших. «Они (украинские чиновники — прим. «Ленты.ру») не хотят идти на обмен, потому что люди поймут, какие приблизительно потери у нас на фронте и сколько людей оттуда просто не возвращаются», — заявил он.

Ранее Украина отложила на неопределенный срок обмен военнопленными и телами погибших солдат и офицеров. Киевская делегация не прибыла к месту на границе, куда были доставлены рефрижераторы с военнослужащими.

Военный аналитик Игорь Коротченко назвал иную причину отказа забрать тела погибших. Он считает, что лидера Украины волнует возможная имиджевая катастрофа после их доставки.