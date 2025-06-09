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17:31, 9 июня 2025Забота о себе

Врач призвал россиян забыть любовь к дивану ради защиты от одной опасной болезни

Невролог Новоселов: Забывчивость может быть началом болезни Альцгеймера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов перечислил основные признаки начала болезни Альцгеймера. Их доктор назвал в беседе с aif.ru.

В число первых признаков этого заболевания Новоселов включил забывчивость, потерю обоняния и нарушения сна. «Есть мнение, что доброкачественная забывчивость — это нормальное старение, но другая группа ученых считает, что она может быть началом болезни Альцгеймера», — уточнил врач.

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Для профилактики болезни Альцгеймера специалист порекомендовал вести активный образ жизни: регулярно гулять, делать физические упражнения, чтобы защитить мозг от старения. «Забудьте любовь к дивану», — призвал он россиян, которые хотят защититься от этой опасной болезни.

При этом доктор подчеркнул, что наличие генов, увеличивающих риск болезни Альцгеймера, не говорит о том, что она обязательно разовьется. В то же время отсутствие этих генов также не гарантирует того, что болезнь Альцгеймера не появится.

Ранее ученые установили, что употребление алкоголя существенно повышает риск развития онкологических заболеваний. Исследования также показали рост числа смертей, связанных с алкогольной нагрузкой на организм.

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