Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Чехия
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 4-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 3-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
12:00 (Мск)
Магдалена Френх
Лондон (ж)
13:35, 9 июня 2025Спорт

Загитова сыграла на фортепиано

Фигуристка Загитова сыграла на фортепиано композицию Эйнауди
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Alina Zagitova / VK

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как играет на фортепиано. Она опубликовала видео в Telegram-канале.

На кадрах Загитова в ночи исполнила фрагмент из композиции Experience Людовико Эйнауди. Подписчики поддержали спортсменку и написали, что она хорошо сыграла мелодию.

Ранее Загитова рассказала о своем постыдном удовольствии. Она заявила, что для расслабления смотрит странные шоу, по типу «Битвы экстрасенсов».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстрее поднимут на вилы». В России рассказали о способе спровоцировать бунт против Зеленского

    Гогунский посоветовал женщинам во время менструации находиться в отдельной комнате

    Неожиданное увеличение среднего размера полового члена объяснили

    Минобороны заявило о возврате российских военнослужащих возрастом до 25 лет из плена

    Украинские коллекторы связались с российскими силовиками из-за пленного должника

    Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года

    Некоторые диеты оказались связаны с депрессией

    В России допустили инсценировку конфликта между Маском и Трампом

    Лавров раскрыл беседу Путина и Байдена о судьбе России

    В России захотели зарегистрировать бренд Лабубу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости