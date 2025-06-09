Фигуристка Загитова сыграла на фортепиано композицию Эйнауди

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как играет на фортепиано. Она опубликовала видео в Telegram-канале.

На кадрах Загитова в ночи исполнила фрагмент из композиции Experience Людовико Эйнауди. Подписчики поддержали спортсменку и написали, что она хорошо сыграла мелодию.

Ранее Загитова рассказала о своем постыдном удовольствии. Она заявила, что для расслабления смотрит странные шоу, по типу «Битвы экстрасенсов».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

