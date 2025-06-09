Захарова отреагировала на планы Renault выпускать дроны на Украине

Захарова: Renault потеряли авторынок, поэтому переключаются на БПЛА на Украине

Renault потеряла авторынок, поэтому переключается на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Украине. Так на планы французской компании отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Видимо, реалистично оценивают свои автомобильные перспективы — потеряли рынок», — заявила дипломат.

Ранее французский автопроизводитель прокомментировал новость о намерении производить дрона на территории Украины. Представитель компании отметил, что решение пока еще не принято. При этом в Renault подтвердили, что французские власти обращались в компанию с подобной просьбой.