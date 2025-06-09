«Заплыв века» сняли у берегов России

В Приморье бурый медведь отправился в плавание и попал на видео

Рыбаки у берегов Приморья засняли неожиданного пловца — бурого медведя, который преодолевал воды залива Петра Великого. «Заплыв века» попал на видео, его публикует Telegram-канал «Новости Приморья | Владивостока».

Хищник уверенно двигался в сторону необитаемого острова Кротова — по оценкам местных, до суши было около 12-14 километров.

«В прошлой жизни явно был мастером спорта по плаванию», — пошутили авторы канала.

Откуда именно стартовал зверь, точно неизвестно. Вероятнее всего — из Хасанского района, где медведи обитают в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая Радь».

Эксперты говорят, что такие заплывы хоть и редкость, но не исключение. Как отметил научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин в беседе с РИА Новости, бурые медведи отличные пловцы и способны пересекать многокилометровые водные пространства. Заплыв мог быть попыткой найти новую территорию, исследовать окрестности или спастись от опасности, например от собак.

Сотрудник нацпарка «Земля леопарда» Екатерина Блидченко отметила, что это может быть уникальный случай расселения бурых медведей. С 1970-х годов численность вида в регионе впервые стала расти, и звери начали появляться ближе к побережью Японского моря.

По словам экспертов, ранее уже фиксировались подобные переходы: на Камчатке медведи переплывали до 20 километров, к примеру, с материка на Карагинский остров. Но надолго в таких местах они не задерживаются, поскольку не хватает еды и пресной воды.

Ранее на Сахалине дети прогулялись по одной улице с двумя медведями и попали на видео.