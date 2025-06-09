Зеленский назвал покровское направление участком фронта с самыми жестокими боями

Президент Украины Владимир Зеленский назвал покровское направление участком фронта с самими интенсивными боевыми действиями. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на покровском направлении, (...) также в приграничье Сумской области», — написал Зеленский. Он выразил благодарность солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за их отвагу.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о потерях ВСУ в Сумской области за сутки. По данным ведомства, украинская армия понесла потери в 150 человек. Помимо живой силы ВСУ также лишись трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о значительном уроне ВСУ возле Дзержинска (украинское название города — Торецк). Он отметил, что Украина несет серьезные потери, пытаясь сдержать Российскую армию возле города.