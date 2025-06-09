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15:40, 9 июня 2025Ценности

Жасмин похвасталась сумкой почти за 2 миллиона рублей

Певица Жасмин похвасталась сумкой Hermes Kelly за 1,6 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российская певица Жасмин похвасталась сумкой почти за два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

47-летняя артистка появилась на соревновании Radio Monte Carlo Golf Cup в зеленом пиджаке и белых брюках. При этом в руках знаменитость держала красную сумку Kelly люксового бренда Hermes. Известно, что стоимость такой модели составляет около 1,6 миллиона рублей.

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

В разговоре с журналистами исполнительница призналась, что редко покупает такие дорогие сумки. «Просто она так подошла к этому луку. Нет, я не коллекционирую сумки, у меня нет такой задачи», — пояснила она.

В мае Жасмин назвала певца Стаса Михайлова сексуальным.

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