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12:31, 9 июня 2025Забота о себе

Женщинам объяснили пользу авокадо и миндаля после 40 лет

Диетолог Спинелли призвала женщин после 40 лет включить в рацион миндаль
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Диетолог Сибеле Спинелли заявила, что женщинам после 40 лет необходимо включить в рацион 10 продуктов. Их она назвала в интервью для издания NSC Total.

Спинелли считает, что в рационе женщин в этом возрасте должны присутствовать богатый омега-3 жирными кислотами лосось и темно-зеленые овощи, которые содержат магний, железо и кальций.

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Также она призвала женщин регулярно употреблять авокадо, так как в нем много полезных жиров. Кроме того, диетолог посоветовала обогатить рацион клубникой, в которой много антиоксидантов, цельнозерновыми продуктами, миндалем, кефиром, яйцами, семенами льна и зеленым чаем. Все эти продукты необходимы для поддержания оптимального уровня энергии, здоровья кожи, иммунитета и гормонального баланса, объяснила Спинелли.

Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова посоветовала не готовить еду на несколько дней вперед. В противном случае, по ее словам, возникнут проблемы со здоровьем.

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