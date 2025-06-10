32 сейва россиянина Бобровского помогли «Флориде» выйти вперед в финале Кубка Стэнли

32 сейва Сергея Бобровского помогли «Флориде» выйти вперед в финале Кубка Стэнли

«Флорида Пантерс» на своей пллощадке обыграла «Эдмонтон Ойлерс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 10 июня, и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Победить Пантерс помог российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 32 броска по своим воротам и признанный третьей звездой матча.

Ранее сообщалось о том, что хоккеисты «Флориды» и «Эдмонтона» устроили во время матча массовую драку. По итогам стычки шесть игроков из обеих команд получили различные штрафы.

«Флорида» вышла вперед в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет на домашнем льду «Пантерс» в ночь на пятницу, 13 июня.