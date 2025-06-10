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17:43, 10 июня 2025Ценности

61-летний Брэд Питт появился на публике в розовом наряде

Брэд Питт в розовом костюме пришел на фотосессию для фильма «Формула-1»
Алина Гостева
Алина Гостева
Брэд Питт

Брэд Питт. Фото: Daniel Cardenas / Anadolu / GettyImages

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт появился на публике в розовом наряде. Соответствующий материал приводит издание Just Jared.

Отмечается, что 61-летний артист отправился в Мексику в рамках пресс-тура фильма «Формула-1». Так, на фотосессию с коллегами в Мехико он пришел в брючном костюме указанного оттенка.

Позже Питт также посетил мероприятие в торговом центре Plaza Toreo в Наукальпан-де-Хуаресе. Для него звезда «Бойцовского клуба» выбрал лиловый брючный костюм с футболкой в тон.

Ранее в июне внешность 61-летнего актера Николаса Кейджа на съемках нового фильма удивила фанатов.

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