Игорь Акинфеев рассказал о боязни выходить на улицу после чемпионата мира-2014

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о том, как переживал неудачное выступление сборной России на чемпионате мира 2014 года. Игрок высказался в интервью Александру Соколовскому, фрагмент которого оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Акинфеева, он боялся выходить на улицу. «Полтора месяца точно не выходил — как раз отпуск был. Постарался вообще обходить людей стороной — магазины какие-то, заправки — я реально обходил все стороной», — отметил голкипер.

Вратарь отметил, что прийти в себя ему помогли близкие, тренеры и партнеры по команде. «Я, например, наверное, сейчас уже научился — спустя годы... Окей, ошибся — но надо проехать дальше, идти с высоко поднятой головой», — добавил Акинфеев.

На чемпионате мира-2014 Акинфеев провел все три матча на групповом этапе, а сборная России не смогла выйти в плей-офф. Во встречах с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1) голкипер допустил результативные ошибки.