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00:38, 10 июня 2025Спорт

Белорусский футболист пожаловался на тяжелую жизнь в Москве

Белорусский футболист Лисакович пожаловался на тяжелую жизнь в Москве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Нападающий сборной Белоруссии Виталий Лисакович, выступавший за московский «Локомотив», пожаловался на тяжелую жизнь в российской столице. Об этом сообщает «Прессбол».

Игрок отметил, что максимальный дискомфорт ему доставляли пробки. «Когда приезжаешь в новый город, хочешь что-то посмотреть, показать родным. Мне это было трудно сделать. А еще если ты встал в пробке… Москва для меня — это чисто дороги», — заявил Лисакович.

Футболист также отметил, что ему понравилось в Казани и Калининграде. «Казань — топ-город. Машин немного, куда угодно можешь добраться за двадцать минут. Считай, как в Белоруссии. Еда вкусная», — рассказал Лисакович.

Форвард играл за «Локомотив» с 2020 по 2021 год, после этого он защищал цвета казанского «Рубина». С 2024-го Лисакович представляет калининградскую «Балтику».

10 июня сборная России проведет товарищеский матч с Белоруссией. Игра пройдет в Минске. Лисакович получил вызов в национальную команду.

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