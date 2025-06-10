Шансы ВСУ остановить российское наступление с помощью дронов оценили

Украинский проект «Линия дронов» разработан Генеральным штабом ВСУ в начале 2025 года. Его главная задача — сдержать российское наступление на наиболее уязвимых направлениях в ситуации, когда украинская армия не имеет возможности наступать.

Как сообщали источники «Украинской правды», командование ВСУ предполагает, что «Линия дронов» станет ключевым элементом оборонительной стратегии Украины и позволит изматывать российские войска без необходимости проводить «мясные штурмы».

Суть концепции заключается в следующем: Силы беспилотных систем, сформированные из усиленных полков и бригад БПЛА, создают на наиболее опасных участках фронта так называемую kill zone — «зону смерти», или иначе — полосу выжженной земли.

Глубина этой зоны должна составлять 50 километров и делиться на четыре сектора: 5-10 километров, 10-15 километров, 15-20 километров и 20-50 километров. На всей протяженности этих участков перемещения техники и личного состава противника должны быть полностью заблокированы.

Как признают авторы концепции, этого можно достичь путем уничтожения всех потенциальных укрытий перед украинскими позициями — домов, подвалов и руин, которые могут быть использованы для закрепления российских штурмовых групп.