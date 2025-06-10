Шансы ВСУ остановить российское наступление с помощью дронов оценили

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться больших успехов в реализации новой оборонительной концепции «Линия дронов». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.
Украинский проект «Линия дронов» разработан Генеральным штабом ВСУ в начале 2025 года. Его главная задача — сдержать российское наступление на наиболее уязвимых направлениях в ситуации, когда украинская армия не имеет возможности наступать.
Как сообщали источники «Украинской правды», командование ВСУ предполагает, что «Линия дронов» станет ключевым элементом оборонительной стратегии Украины и позволит изматывать российские войска без необходимости проводить «мясные штурмы».
Суть концепции заключается в следующем: Силы беспилотных систем, сформированные из усиленных полков и бригад БПЛА, создают на наиболее опасных участках фронта так называемую kill zone — «зону смерти», или иначе — полосу выжженной земли.
Глубина этой зоны должна составлять 50 километров и делиться на четыре сектора: 5-10 километров, 10-15 километров, 15-20 километров и 20-50 километров. На всей протяженности этих участков перемещения техники и личного состава противника должны быть полностью заблокированы.
Как признают авторы концепции, этого можно достичь путем уничтожения всех потенциальных укрытий перед украинскими позициями — домов, подвалов и руин, которые могут быть использованы для закрепления российских штурмовых групп.
Ссылаясь на возросшие возможности воздушной разведки и характеристики российских БПЛА, эксперт полагает, что украинские kill zone едва ли будут простираться дальше 5-10 километров от передовой.
«Российская армия не стоит на месте и также увеличивает глубину поражения своими БПЛА. Мы давно научились выявлять точки запуска украинских беспилотников и уничтожать их. Это стало сродни контрбатарейной борьбе у артиллеристов», — заверил Полетаев.
При этом эксперт отметил, что система производства, финансирования и применения дронов у Армии России выстроена гораздо эффективней, чем на Украине.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС) уничтожили более десяти пунктов управления БПЛА, принадлежащие «Птицам Мадьяра». Это произошло в районе населенного пункта Заря, Донецкая народная республика.