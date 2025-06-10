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20:36, 10 июня 2025Бывший СССР

Экс-министр обороны Казахстана опроверг сообщения о своем задержании

Экс-министр обороны Казахстана Жаксылыков опроверг сообщения о своем задержании
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Руслан Жаксылыков

Руслан Жаксылыков. Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости

Экс-министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков опроверг сообщения о своем задержании. Об этом сообщает Tengrinews.

По информации издания, он пригрозил, что подаст в суд за распространенные фейки. В качестве доказательства того, что он не задержан, Жаксылыков по видеосвязи показал обстановку своего дома и своих детей, устанавливающих во дворе батут.

Ранее в Казахстане назначили нового министра обороны, освободив от должности Жаксылыкова. Должность займет Даурен Косанов. С 2024 года он являлся заместителем главы Министерства обороны и главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

До этого в Минобороны Казахстана объяснили задержание призывников на улицах. В ведомстве заявили, что принудительная доставка на призывной пункт происходит в том случае, если граждане пытаются уклониться от ежегодного призыва на срочную службу.

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