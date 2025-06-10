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15:26, 10 июня 2025Экономика

Европейская страна столкнулась с рекордным скачком цен на жилье

Bloomberg: Цены на жилье в Германии выросли до самого высокого уровня
Кирилл Луцюк

Фото: Kira Hofmann / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

Расходы немцев на покупку новых домов и квартир выросли в мае 2025 года почти на два процента. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на платформу Europace.

По его данным, цены на недвижимость в ФРГ выросли до самого высокого уровня с октября 2022 года. Причиной такой динамики стал структурный дефицит на рынке, который обеспечивает устойчивый спрос, заметный практически во всех сегментах. В целом, строительство в Германии не поспевает за спросом уже много лет.

Чтобы решить эту проблему, новая правящая коалиция пообещала нарастить строительство за счет сокращения бюрократической волокиты и упрощения строительных норм. Однако пройдет немало времени, прежде чем такие меры дадут результат.

Осенью 2024 года на слишком дорогое жилье в Германии жаловался почти каждый второй гражданин. Чаще всего трудности с поиском доступной недвижимости возникают у европейцев до 30 лет.

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