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00:27, 10 июня 2025Мир

Фицо призвал к изменению политической системы в Европе

Фицо призвал к изменению политической системы в Европе по примеру Узбекистана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо . Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Узбекистан, Китай и Вьетнам избрали более эффективный путь экономического развития, чем Европа, которой необходима реформа политической системы, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет ТАСС.

В ходе визита в Узбекистан он призвал к изменению политической системы в Европе по примеру нескольких стран. По мнению политика, новая система должна быть основана на свободных демократических выборах.

«Путь, который выбрали Узбекистан, Вьетнам или Китай, — путь чрезвычайно эффективного экономического развития», — добавил политик. По его мнению, государства, правительства которых состоят из многих политических партий, не могут конкурировать с ними в долгосрочной перспективе. По мнению премьера, снижение числа политических партий в Словакии пойдет стране на пользу.

Ранее Фицо поддержал резолюцию против антироссийских санкций.

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