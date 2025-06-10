ФСБ показала видео задержания планировавшего теракт работника аэропорта Сухум

ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт работника аэропорта Сухум

ФСБ показала кадры задержания работника аэропорта Сухум, планировавшего теракт. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ врываются в служебное помещение, где в одном из помещений находился подозреваемый. Находившегося на рабочем месте седого мужчину повалили на пол, застегнули на его запястьях наручники и препроводили в служебный автомобиль силовиков. На допросе тот рассказал, что познакомился со своим куратором в мессенджере Telegram. Позже сам инициативно совершил предложение совершить подрыв на Vip-парковке аэропорта города Сухум.

Ранее сообщалось, что сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии.