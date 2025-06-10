Гладков рассказал подробности об ударе ВСУ по заправке в Белгороде

Гладков: При ударе БПЛА по заправке в Белгороде пострадали четыре человека

При ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в Белгороде пострадали четыре человека, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины.

«Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал чиновник.

По его словам, трех женщин и мужчину доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, всю необходимую помощь оказывают.

Гладков также добавил, что на данный момент существует угроза повторного удара беспилотника.

Ранее последствия удара украинских войск сняли на видео. На кадрах видно сложившуюся от удара металлическую конструкцию, идентифицировать которую не представляется возможным. На стене ангара на заднем плане видны следы копоти — возможно, они появились после взрыва.