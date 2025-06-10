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17:51, 10 июня 2025Экономика

Глава ФАС прокомментировал цены на стройматериалы в России

Шаскольский: Клинский стекольный завод выплатил 367 млн рублей за завышение цен
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Цены на рынке строительных материалов в России сейчас ниже, чем были в 2022 году. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, которого цитирует ТАСС.

«У нас завершилась работа по монопольно высоким ценам по стройматериалам», — прокомментировал руководитель ведомства. Он уточнил, что три года назад был «аномально высокий рост на рынке стекла», и в связи с таким положением дел Клинский стекольный завод «заплатил в бюджет на днях 367 миллионов рублей».

Сейчас же, по словам Шаскольского, нарушений в этой сфере не фиксируется.

В начале года эксперты прогнозировали стагнацию цен на российском рынке стройматериалов, отмечая, что они будут более-менее стабильны, пока стабилен рубль. В то же время отмечалось, что летом цены вырастут на 10-20 процентов, что является обычной сезонной «надбавкой».

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