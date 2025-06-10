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19:48, 10 июня 2025Россия

Госдума одобрила законопроект против крестопадов

Дума одобрила проект о запрете изображений религиозных объектов без символов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий изображать религиозные объекты без соответствующих символов, если таковые имеются. Об этом сообщает РБК.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, которая представляла законопроект, пояснила, что ситуация с пропажей крестов на изображениях приобрела настолько системный характер, что в народе ее окрестили крестопадом. По ее словам, если закон примут, то под его действие попадут все официальные конфессии России.

«Таким образом, к защищенным религиозным символам будут относиться православный крест, а также другие символы, присущие традиционным религиям России», — добавила она.

25 мая о готовящейся разработке проекта закона заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. В качестве обоснования инициативы спикер указал на факты замыливания религиозных символов.

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