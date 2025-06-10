Госдума приняла закон о сроках получения наследства участников СВО

Госдума приняла закон о сроках получения наследства бойцов СВО с момента смерти

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о сроках получения наследства участников специальной военной операции (СВО). По новым правилам, вступить в права наследования можно будет с момента составления акта о смерти военнослужащего, передает ТАСС.

На сегодняшний день наследство может быть принято в течение полугода после смерти бойца СВО. При этом, как пояснили авторы законопроекта, встречаются случаи, когда документы приходят близким гораздо позднее.

Теперь в случае, если дата смерти неизвестна или разнится в документах более чем на три месяца, близкие участника СВО могут принять наследство с даты составления соответствующего акта гражданского состояния.

Закон вступит в силу с 15 июля 2025 года. В Госдуме заверили, что положения закона также будут распространяться на ранее выявленные случаи невозможности получения наследства бойца СВО из-за бюрократических проволочек.

Ранее в Госдуме одобрили заверение завещаний бойцов СВО у командиров части. Решение предполагает, что информация о совершенных нотариальных действиях должна будет направляться напрямую в единую информационную систему нотариата.

