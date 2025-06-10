Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 10 июня 2025Наука и техника

ispace создаст для Европы луноход

ЕКА и компания ispace заключили контракт на создание лунохода
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: ESA / P. Carril

Европейское космическое агентство (ЕКА) и японская компания ispace заключили контракт на создание лунохода. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках программы Mission for Advanced Geophysics and Polar Ice Exploration (MAGPIE) ровер будет изучать содержание водяного льда в приполярных районах естественного спутника Земли. Стоимость первого этапа работ по контракту — разработка концепции миссии и технологии полезной нагрузки — составляет 2,7 миллиона евро. О сроках запуска MAGPIE не сообщается.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Кроме европейского подразделения компании ispace, в проекте участвуют университеты и научные организации из Германии, Норвегии, Польши, Чехии и Великобритании.

Ранее ispace рассказала, что ее модуль Hakuto-R M2 совершил неудачную посадку на поверхность Луны из-за задержек в получении данных лазерным дальномером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров». Мединский раскрыл требования россиян на фоне атак Украины

    Девушка раскрыла тайну пропажи овощей с ее огорода и расстроилась

    Россиянам назвали способ легально продать выращенный на даче урожай

    Овечкин попал в базу «Миротворца»

    Россиянам досрочно выплатят пенсию в июне

    Пленный назвал тактику ВСУ геноцидом украинского народа

    В США россиянина обвинили в мошенничестве через криптовалюту

    Обвиненную в совращении 15-летнего школьника учительницу освободили из-за беременности

    В Белгороде при атаке ВСУ пострадал ребенок

    В Госдуме захотели предложить Маску политическое убежище в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости