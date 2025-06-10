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04:01, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина нашел элегантный способ отомстить коллеге-воровке

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hannah Olinger / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Main_Scallion2394 придумал безобидную месть для коллеги, постоянно воровавшей его красивые ручки. Поначалу он просто подозревал одну из сотрудниц в воровстве, но затем смог поймать ее с поличным.

«Я предполагал, кто стоит за кражей ручек, но я не хотел разыгрывать драму. А потом я увидел, как она писала моей фиолетовой гелиевой ручкой во время совещания. Я сказал ей: "Эй, я думаю, это моя ручка". А она просто рассмеялась: "Ой, надо же, я даже не заметила"», — посетовал автор поста.

Тогда в его голове созрел план мести. Он купил несколько дешевых ручек, но стержни с оригинальными чернилами заменил на стержни с чернилами с блестками, которые используют для торжественных плакатов или открыток. Во время письма они выглядели так же, как и обычные, но, высыхая, становились блестящими и смотрелись нелепо.

«На следующем совещании кто-то спросил у нее: "Почему твой блокнот выглядит как поздравительная открытка?" Мои ручки не пропадали с тех пор. Впрочем, вместо извинений я получил лишь неловкое молчание. Но меня устраивает и это», — признался мужчина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как она проучила коллегу, воровавшего ее вещи, и столкнулась с неожиданным последствием. По словам автора поста, часть работников компании встала на сторону ее противника.

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