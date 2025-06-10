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12:55, 10 июня 2025Из жизни

Мужчина отбился от грабителя зонтом

В США мужчина дал отпор вооруженному грабителю с помощью зонта
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Craig Whitehead / Unsplash

В США мужчина отбился от злоумышленника с помощью зонта. Об этом сообщает News 12.

В конце мая в городе Клифтон, штат Нью-Джерси, 25-летний Круз Хуан Мартинес-Мартинес пытался ограбить 45-летнего прохожего на Мэйн-авеню. Он сначала требовал деньги, пытаясь обыскать карманы жертвы, а затем достал канцелярский нож. Прохожий нес в руках зонт и решил использовать его для самообороны. Ему удалось дать отпор грабителю и избежать травм.

Полиция задержала подозреваемого через десять часов после происшествия — его нашли спящим в служебном помещении на Клинтон-авеню. При аресте Мартинес-Мартинес оказал сопротивление. Ему предъявлены обвинения в попытке ограбления, нападении при отягчающих обстоятельствах, незаконном хранении оружия и препятствовании правосудию. Полиция отмечает, что мужчина проявил хладнокровие и правильно оценил ситуацию, не вступая в открытое противостояние с вооруженным преступником.

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