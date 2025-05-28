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18:11, 28 мая 2025Из жизни

13-летняя девочка сломала ногу напавшему на нее мужчине

В США 13-летняя девочка сломала ногу мужчине, попытавшемуся ударить ее по лицу
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Celeste Jenkins / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Калифорния 13-летняя девочка сломала ногу мужчине, который на нее напал. Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел в начале мая. Когда девочка возвращалась из школы, она шла мимо припаркованных автомобилей. Между ними был незнакомый мужчина, который неожиданно бросился к ней и попытался ударить по лицу.

Девочка три года занимается джиу-джитсу, поэтому сумела дать сдачи. По словам ее тренера Майкла Блэкберна, она ударила его по лицу, зажала в захват, дважды ударила коленом и бросила на землю. «И все это время наступала ему на ногу — а когда швырнула на землю, сломала ему лодыжку», — утверждает Блэкберн.

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Ранее сообщалось, что 23-летняя японка скрутила грабителя в магазине и удерживала до приезда полиции. Позднее она заявила, что никогда не занималась единоборствами и подсмотрела прием в аниме, которое однажды смотрела.

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