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12:31, 10 июня 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России у Днепропетровской области

«Страна.ua»: Линия фронта еще больше приблизилась к Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешное наступление. В результате действий армии РФ линия фронта еще больше приблизилась к Днепропетровской области, сообщает в Telegram издание «Страна.UA» со ссылкой на данные ресурса Deep State.

«[Deep State] фактически подтверждает отдельные проникновения российских войск через админграницу [Днепропетровской области]. (...) Штурмы границы идут каждый день (...). Паблик также показал точку, где, вероятно, был переход на территорию Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские военные продолжают продвижение на новопавловском направлении. Как рассказал военкор Юрий Котенок, бои ведутся за расположенный у границ Донецкой народной республики (ДНР) с Днепропетровской областью населенный пункт Зеленый Кут и позиции севернее него.

9 июня появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области военными ВС России. На снятых с воздуха кадрах видно, как бойцы успешно преодолевают ее и движутся вперед.

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