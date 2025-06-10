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12:58, 10 июня 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении ВС России в Сумской области

ВС РФ продвинулись в Сумской области и перерезали логистику ВСУ у Юнаковки
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись в Сумской области и перерезали основную логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Юнаковки. Об этом свидетельствует карта украинского аналитического проекта Deep State.

Сообщается, что прервать логистику ВСУ у Юнаковки российские войска смогли, захватив участок трассы западнее села. Помимо этого, по данным Deep State, ВС России продвинулись в соседней Яблоновке и Малиновке.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление ВСУ под Сумами связано с попыткой командования и местных властей сокрыть плохую подготовку к обороне. Нардеп назвала ситуацию с отступлением циничной схемой чиновников и генералов.

До этого в российских силовых структурах рассказали о ситуации в прифронтовых селах Сумской области. «Добровольно и принудительно представители киевского режима вывезли их вглубь украинской территории, многие еще в 2022 году переехали в Россию», — заявили силовики.

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