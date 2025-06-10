NSJ: К конфликту на Украине привело расширение НАТО

К конфликту на Украине привело не «безумие» и не «странное возвращение империализма XIX века», а расширение НАТО после окончания холодной войны. О причинах украинского конфликта высказался профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестера Эндрю Лэтэм в статье для National Security Journal (NSJ).

«Хватит лгать себе. [Конфликт на Украине] был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой. Расширение НАТО спровоцировало начало военной операции. Любой, кто все еще отрицает это, либо нечестен, либо исторически безграмотен», — написал он.

По его словам, западные страны все еще отказываются признавать «собственную стратегическую слепоту» и предпочитают возлагать вину за конфликт на «авторитаризм», тем самым облегчая оправдание помощи Киеву. «Это гарантирует, что мы ввяжемся в следующую войну, не понимая, как мы к этому пришли», — заключил Лэтэм.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что линия на затягивание Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. Он также назвал резкую экспансию НАТО на восток причиной глубокого кризиса безопасности Европы.