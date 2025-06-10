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13:45, 10 июня 2025Ценности

Названа делающая одежду модной летом деталь

Vogue: Одежда с морским принтом будет модной летом 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Рдеакторы французской версии журнала Vogue назвали делающую одежду модной летом 2025 года деталь. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что в текущем сезоне особенно актуальными окажутся предметы гардероба с морским принтом. Например, с изображением рыб, кораллов, ракушек и звезд. В то же время популярны будут аксессуары в подобном стиле, в том числе сумки и шелковые платки.

По словам журналистов, указанные вещи можно встретить в коллекциях таких брендов, как Jacquemus, Versace, Alemais, Staud, Farm Rio и Never Fully Dressed.

В мае также сообщалось, что трендом стал завязанный на бедрах платок.

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