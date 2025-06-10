Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

Замоскворечье возглавило список районов Москвы с самым подорожавшим жильем

Замоскворечье возглавило рейтинг районов Старой Москвы с самым подорожавшим жильем на вторичном рынке — по итогам мая 2025 года стоимость квадратного метра в новостройках там выросла на 2,1 процента относительно апреля, до 500,1 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на аналитиков компании «Инком-Недвижимость» сообщил РБК.

Вторым в списке локаций с наиболее прибавившими в цене готовыми квартирами эксперты назвали Метрогородок, где положительная динамика составила 1,9 процента, до 258,8 тысячи рублей за «квадрат». Замкнули тройку Сокольники, где стоимость квадратного метра на «вторичке» увеличилась на 1,8 процента, до 330,8 тысячи рублей.

По словам руководителя аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрия Таганова, факт того, что максимальный рост усредненной цены по исследуемым районам составляет лишь один процент, говорит о стабильности цен на вторичном рынке столицы. «В рейтинге присутствуют локации разных ценовых категорий — это означает, что за месяц в этих районах самыми привлекательными для покупателей стали чуть более дешевые объекты, они были раскуплены, что увеличило среднюю стоимость экспозиции», — добавил специалист.

Ранее стало известно, что арендные ставки на жилье в России выросли впервые за восемь месяцев.