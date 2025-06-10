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21:59, 10 июня 2025Мир

Названы темы следующих переговоров России и США

Рябков: переговоры России и США будут продолжены по трем векторам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовящемся новом раунде переговоров РФ и США. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам дипломата, диалог состоится «очень скоро». Однако точную дату встречи он не назвал.

Рябков указал, что российско-американские переговоры будут продолжены по трем векторам, одним из которых является международная и ближневосточная тематика, включая вопрос ядерной программы Ирана. Он признал, что добиться консенсуса в этом аспекте, скорее всего, будет еще труднее, чем возобновить авиасообщение между Россией и США.

Замминистра также сказал, что большинство вопросов для обсуждения Москвой и Вашингтоном являются «раздражителями». Ими, в частности, стало американское ядерное топливо на Запорожской атомной электростанции и конфискованные объекты дипломатической недвижимости РФ в США.

Ранее Рябков заявил, что будущее украинского конфликта покажет, насколько серьезен настрой Соединенных Штатов на выправление отношений с Россией. По его словам, для возобновления полноформатного и конструктивного диалога с США требуется надежный военно-политический фундамент. Главным образом, в виде устойчивой нормализации двусторонних отношений. «Основным и безальтернативным элементом нормализации должна стать готовность Вашингтона на деле проявлять уважение к коренным интересам России», — высказался дипломат.

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