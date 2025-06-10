Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:07, 10 июня 2025Экономика

Нефтяная пленка в десятки километров растянулась по Енисею

Нефтяная пленка в 30 км растянулась по Енисею после ЧП
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По реке Енисей в Красноярской крае растянулась нефтяная пленка длиной 30 километров. След тянется от места, где накануне случилось ЧП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Казачинского района.

На месте происшествия выставили две линии боновых заграждений на акватории реки, берег обработали сорбентом. Нефтяная пленка почти достигла села Курбатово. «Русло реки пострадало частично — нефтепродукты сосредоточены на правом берегу, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях. Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь», — рассказали в администрации.

В дальнейшем власти планируют установить дополнительные цепи боновых заграждений ниже населенного пункта Казачинское, а также обработать загрязненные участки сорбентом и специальными реагентами.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Енисейского района, находившееся на реке судно получило пробоину, в результате чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Причиной аварии стало подводное препятствие, с которым столкнулось судно. По факту произошедшего начата проверка. Согласно предварительно оценке, в Енисей вылилось около 30 тонн топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Балицкий опубликовал новый список отвергнутых Киевом тел бойцов ВСУ

    Российские производители сельхозтехники дождались помощи властей

    Лавров оценил готовность Польши к конфронтации с Россией

    57-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в прозрачных колготках

    Выбросившую новорожденную дочь из машины российскую школьницу отпустили из суда

    ФСБ показала видео задержания планировавшего теракт работника аэропорта Сухум

    В России ответили на слова Зеленского о принуждении Москвы к миру

    Петербуржец получил сообщение из Социального фонда и узнал о своей смерти в Сибири

    Названа дата досрочных выборов губернатора Курской области

    Apple лишила обновлений все компьютеры с процессором Intel

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости