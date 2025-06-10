Нефтяная пленка в десятки километров растянулась по Енисею

Нефтяная пленка в 30 км растянулась по Енисею после ЧП

По реке Енисей в Красноярской крае растянулась нефтяная пленка длиной 30 километров. След тянется от места, где накануне случилось ЧП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Казачинского района.

На месте происшествия выставили две линии боновых заграждений на акватории реки, берег обработали сорбентом. Нефтяная пленка почти достигла села Курбатово. «Русло реки пострадало частично — нефтепродукты сосредоточены на правом берегу, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях. Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь», — рассказали в администрации.

В дальнейшем власти планируют установить дополнительные цепи боновых заграждений ниже населенного пункта Казачинское, а также обработать загрязненные участки сорбентом и специальными реагентами.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Енисейского района, находившееся на реке судно получило пробоину, в результате чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. Причиной аварии стало подводное препятствие, с которым столкнулось судно. По факту произошедшего начата проверка. Согласно предварительно оценке, в Енисей вылилось около 30 тонн топлива.