Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:29, 10 июня 2025Моя страна

Новосибирские хирурги удалили каменистую опухоль в сердце младенца

В Новосибирске хирурги удалили каменистую опухоль в сердце трехмесячной девочки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Новосибирске врачи провели сложнейшую операцию по удалению каменистой опухоли в сердце трехмесячной девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Ребенок из Приморского края поступил на плановое обследование в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина с незначительными нарушениями сердечного ритма. Во время исследований кардиологи нашли опухоль. Было принято решение провести диагностическую биопсию сердца. Во время процедуры сердце девочки внезапно остановилось. Ее увезли на экстренную операцию.

Хирургам удалось удалить доброкачественное новообразование, однако часть опухоли пришлось оставить из-за высоких рисков. Сейчас состояние девочки стабильное, сердечный ритм восстановлен, а дальнейшее лечение возможно продолжить консервативными методами. Это первый подобный случай в практике центра, когда опухоль такой плотности была обнаружена у младенца.

Материалы по теме:
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?» Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
28 ноября 2019
«Нашим детям лечь и умирать?» В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
«Нашим детям лечь и умирать?»В России уволили спасшего сотни детей врача Каабака. Что будет с его пациентами?
26 мая 2021

В мае в Челябинске врачи спасли 77-летнего итальянца. Врачи Челябинского кардиоцентра провели операцию на сердце Антонио Фина, который переехал в Россию ради любви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии отобрали паспорта у семьи российского журналиста. Полиция опасается, что они могут скрыться

    В США заявили о наступлении переломного момента в конфликте на Украине

    Бывший пилот легендарного наркобарона впервые рассказал о работе не него

    «Это не музыка. Это пуля в сердце». Как песня о «Кухнях» в хрущевках заставила россиян рыдать и стала главным хитом лета?

    В России оценили траты на укрепление традиционных ценностей

    Подсудимый устроил кровавый перформанс в российском суде

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о потребности учить русский в НАТО

    Журналисты из США включили Новгородский кремль в список самых красивых замков планеты

    Фотоловушка российского заповедника запечатлела трапезу лосихи с детенышами

    Появились кадры удара ВС России по позиции ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости