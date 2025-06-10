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14:30, 10 июня 2025Забота о себе

Объяснена тяга к сладкой и соленой пище

Диетолог Куэста объяснила тягу к сладкой и соленой пище высоким уровнем стресса
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Viktor Forgacs / Unsplash

Диетолог Пилар Куэста заявила, что пристрастия в еде могут многое рассказать о психическом состоянии человека. Ее слова приводит издание Vanitatis.

Куэста рассказала, что тяга к сладкому часто появляется, когда нервная система находится в состоянии стресса. В этот период организму необходима дополнительная энергия, чтобы противостоять опасности, которую он и получает из богатой сахаром пищи, объяснила врач.

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С высоким уровнем стресса также связана тяга к соленому, продолжила диетолог. По ее словам, дело в том, что натрий, содержащийся в такой еде, помогает регулировать уровень гормона кортизола в организме.

В заключение Куэста дополнила, что хрустящие текстуры снимают накопившееся напряжение, а если человека ничего не беспокоит, он будет отдавать предпочтение фруктам, овощам и белкам.

Ранее нутрициолог Татьяна Мещерякова предупредила об опасности приготовленной на несколько дней вперед еды. По ее словам, из-за такой привычки можно заразиться кишечной палочкой.

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