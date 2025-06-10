В России назвали последствия атаки на киевский завод «Артем»

Депутат Колесник: Атака на киевский завод «Артем» может ослабить ВСУ

Последствия вероятной атаки российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на киевский завод «Артем» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут тяжелые, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Для ВСУ последствия могут быть самые нехорошие, особенно для летчиков для ведения воздушного боя. Это может ослабить ВСУ и уменьшить боекомплекты в части, касающейся воздушных боев. Летчики могут остаться без ракет, что ослабит их огневую мощь», — рассказал Колесник.

Это в чистом виде объект военно-промышленного комплекса. Последствия для украинских Военно-воздушных сил будут тяжелые Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее российские военкоры сообщили о массовой атаке дронов на Киев и область. Одной из целей БПЛА «Герань» стал завод «Артем» в Киеве. На нем производили ракеты «воздух — воздух», автоматизированные комплексы для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковые управляемые ракеты и иные виды вооружения.

Также о массированной атаке беспилотников заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он сообщил, что «есть повреждения инфраструктуры».