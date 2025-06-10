Освобожденные из плена российские солдаты поделились своими эмоциями

Вернувшийся из плена российский солдат назвал день возвращения лучшим в жизни

Российские военнослужащие рассказали о своих эмоциях в день возвращения из плена. Их слова передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Это самый лучший день в моей жизни. Идеальнейший», — сказал один из бойцов. Другие военнослужащие поблагодарили оборонное ведомство и правительство России за их возвращение. Они отметили, что очень рады случившемуся обмену.

Кроме того, солдаты рассказали, что их накормили и напоили, поблагодарив за теплый прием.

Ранее освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву.