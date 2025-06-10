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14:37, 10 июня 2025Экономика

Ждущим ремонта в подъезде россиянам дали совет

Юрист Горбушина: Жильцы могут инициировать внеплановый ремонт в подъезде
Мария Черкасова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

По закону ремонт в многоквартирных домах необходимо проводить раз в три года или пять лет, однако жильцы могут инициировать внеплановое проведение ремонта. Об этом РБК рассказала руководитель юридического отдела компании «Вегастех» Зара Горбушина.

Ремонт делается на деньги жильцов силами управляющей компании (УК). Чтобы инициировать внеплановые работы, необходимо собрать подписи соседей, созвать общее собрание собственников и внести в повестку вопрос о необходимости ремонта в подъезде. Во время собрания рекомендуется завести протокол, где должно быть зафиксировано решение о проведении ремонта, а также его источниках финансирования. Этот протокол следует передать управляющей компании или Товариществу собственников жилья (ТСЖ) и уточнить сроки и порядок проведения работ. Если ремонт начался, то необходимо следить за выполнением работ и их качеством.

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Основанием внепланового ремонта может служить возникновение конструктивных деформаций здания, скол на стенах, появление грибка или плесени и затопления.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что многие жильцы принимают некачественно выполненный ремонт в подъезде дома как должное. Он призвал россиян следить за качеством выполнения работ. Перед тем, как подписать акт приемки, важно проверить, равномерно ли прокрашены стены на лестничных площадках, исправно ли освещение, хорошо ли закреплены детали, а также в каком состоянии остаются полы и ступени.

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