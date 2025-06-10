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08:14, 10 июня 2025Из жизни

Порнозвезда рассказала о самом извращенном сексе в своей карьере

Олег Парамонов
Олег Парамонов
Бонни Блю

Бонни Блю. Кадр: Stand Out TV / YouTube

Порнозвезда Бонни Блю, переспавшая с тысячей человек за 12 часов, рассказала о самом извращенном сексе в своей карьере. Об этом сообщает издание The Tab.

О случаях, выходящих за рамки приличий даже по ее меркам, у Бонни Блю спросили, когда она давала интервью подкасту Stand Out TV. Та ответила, что однажды занималась сексом с мужчиной за 40, а потом в тот же день — с его 18-летним сыном.

По словам Бонни Блю, она не считает это извращением. «Я люблю отцов вместе с сыновьями, — объяснила она. — Это что-то вроде фетиша».

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Ранее Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

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