Постоянно источающий дурной запах мужчина раскрыл неожиданную причину своего недуга

Пользователь Reddit под ником IntelligentMuscle476 пожаловался на то, что от него практически постоянно исходит плохой запах. Он объяснил, что проблема вызвана ошибками лечивших его в младенчестве врачей.

«Это называется недержание мочи. У меня была межпозвоночная грыжа, врачи удалили ее хирургическим путем, но попутно повредили нервы, контролирующие мочевой пузырь, прямую кишку и мизинец правой ноги. А сама эта операция была сделана менее чем через 24 часа после моего рождения», — написал мужчина.

Он добавил, что его проблема оказалась достаточно специфической, а потому решение найти пока не удается. Он всю жизнь носит подгузники, но если походить в использованном какое-то время, то окружающие непременно почувствуют запах. Мужчина, учащийся на последнем курсе колледжа, также пожаловался на то, что последние годы живет в комнате общежития один, поскольку никто не хочет быть его соседом.

Другие пользователи отнеслись к этой истории с сочувствием. Они поинтересовались, можно ли решить проблему хирургическим путем, а также задали несколько вопросов о личной жизни автора поста. Он объяснил, что она отсутствует, но не только из-за запаха, а еще и из-за того, что опорожнение мочевого пузыря может произойти прямо во время полового акта.

Ранее другие пользователи Reddit вспомнили о секс-партнершах, выбор которых до сих пор кажется им неожиданным. Один из них рассказал о сексе с девушкой с ограниченными возможностями, а другой признался в отношениях с замужней моделью.