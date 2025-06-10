Появились подробности о боях в граничащем с Россией украинском регионе

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 130 бойцов в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 130 бойцов в Сумской области. Об обстановке в граничащем с Россией украинском регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» за сутки ударили по четырем бригадам и штурмовому полку украинских войск в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Новая Сечь и Юнаковка.

Помимо живой силы ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, двух автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, а также двух складов с боеприпасами, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление Вооруженных сил Украины под Сумами связано с попыткой командования и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне.