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12:56, 10 июня 2025Россия

Появились подробности о боях в граничащем с Россией украинском регионе

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 130 бойцов в Сумской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 130 бойцов в Сумской области. Об обстановке в граничащем с Россией украинском регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» за сутки ударили по четырем бригадам и штурмовому полку украинских войск в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Новая Сечь и Юнаковка.

Помимо живой силы ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, двух автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, а также двух складов с боеприпасами, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление Вооруженных сил Украины под Сумами связано с попыткой командования и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне.

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