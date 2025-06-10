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14:09, 10 июня 2025МирЭксклюзив

Проблему важного союзника США описали двумя словами

Профессор Молодяков: Японии угрожает затянувшийся инфантилизм
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Япония сталкивается с серьезными демографическими вызовами, одной из причиной которых стал затянувшийся инфантилизм многих поколений, не готовых морально взрослеть и заводить семью. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор политических наук, профессор Университета Такусеку (Токио) Василий Молодяков.

Одна из проблем — затянувшийся инфантилизм. У японцев длинный жизненный цикл. Они позже стареют, но и позже взрослеют — социально и интеллектуально. Студенты университета — совершенные дети, в том числе по поведению

Василий Молодяковпрофессор Университета Такусёку в Токио

Исследователь указал, что «нарочитый инфантилизм в стиле каваий агрессивно навязывается телевидением и интернетом, особенно японкам».

Он подчеркнул, что одной из самых радикальных форм проявления проблемы стал феномен хикикомори — добровольной антисоциальной самоизоляции.

«Об этом сейчас много пишут и говорят, рассуждают с медицинской, психологической и даже культурной точки зрения, но забывают о главном. Такое возможно только в обеспеченной, даже богатой стране. Эти люди не просто сидят дома и ни с кем не общаются. Они по большей части нигде не работают и не зарабатывают себе на жизнь, а жизнь в Японии дорогая, даже если сидишь дома. Значит, кто-то их содержит. Потому что без стабильного дохода не очень-то похикикоморишь», — отметил политолог.

14 ноября прошлого года лидер ультраправой Консервативной партии Японии Наоки Хякута выдвинул радикальное предложение по решению демографической проблемы — удалять женщинам матки. В частности, в ролике на YouTube он предположил, что необходимо запретить женщинам выходить замуж после 25 лет, ограничить девушкам доступ к высшему образованию с 18 лет, а также отправлять всех 30-летних на принудительную гистерэктомию. По мнению Хякуты, это подтолкнет женщин к рождению детей.

Политика назвали женоненавистником и радикалом, а его идею — антиутопической. Вскоре Хякута извинился за свои слова.

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