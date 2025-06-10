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11:02, 10 июня 2025Мир

Путин обозначил позицию России по разработке оружия массового уничтожения

Путин: Россия выступает за сдерживание разработки оружия массового уничтожения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Россия выступает за сдерживание разработки и распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Россия вместе с партнерами из дружественных стран последовательно выступает за укрепление коллективных механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на использовании болезнетворных микроорганизмов и токсинов», — сказано в документе.

Президент отметил, что вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту в связи с общей нестабильностью обстановки в мире. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована как в широком международном, так и в региональном сотрудничестве по данному вопросу.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня.

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