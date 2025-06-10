Раскрыто число раненных и погибших при атаках ВСУ россиян за неделю

Мирошник: Из-за атак ВСУ за неделю пострадали более 100 человек

За прошедшую неделю из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в России пострадали более 100 мирных жителей. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Пострадали 107 мирных жителей: ранены 103 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 4 человека», — приводит агентство слова чиновника.

Чаще всего гражданские получали ранения из-за ударов FPV-дронов ВСУ. Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской и Курской областях, а также в Луганской народной республике и Запорожской области.

Мирошник уточнил, что ВСУ за неделю выпустили около 1 800 боеприпасов по территории России. Большая часть из них была западного производства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при атаке ВСУ в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок.