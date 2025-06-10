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15:43, 10 июня 2025Путешествия

Раскрыты подробности о массовых обращениях россиян из-за аллергии на солнце в Турции

РСТ: Массовых обращений россиян с аллергией на солнце в Турции не поступало
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Массовых обращений россиян из-за аллергии на солнце в Турции нет. Подробности о произошедшем газете «Известия» раскрыли в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«По оперативной информации туроператоров — членов РСТ, массовых обращений граждан не поступало», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, по договорам медицинской страховки с похожими жалобами туристы также не обращались. В РСТ призвали дополнительно проверять источники информации.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что десятки российских туристов оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье. Причиной якобы стала аллергия на солнце — из-за жары у отдыхающих начались сильный жар, головокружение и кожные покраснения.

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