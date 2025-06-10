Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 10 июня 2025Наука и техника

Разоблачен миф о знаменитом серебре испанского флота

JCH: Знаменитый таз из Рейксмюсеума оказался сделан не из трофейного серебра
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rijksmuseum Amsterdam

Ученые доказали, что знаменитый серебряный таз из Рейксмюсеума вовсе не сделан из трофейного серебра, как считалось раньше. Исследование, опубликованное в Journal of Cultural Heritage, опровергает старую легенду о том, что предмет был отлит из слитков, захваченных Голландией у испанской флотилии в XVII веке.

История гласит, что в 1628 году голландский адмирал Пит Хейн перехватил испанский корабль, перевозивший огромное количество серебра, золота и других сокровищ. С тех пор бытовала версия, что из этого серебра был сделан комплект — кувшин и таз. На кувшине даже выгравирована надпись о его происхождении, и ученые подтвердили: он действительно изготовлен из мексиканского серебра, скорее всего — именно трофейного.

С тазом все оказалось иначе. Специалисты проанализировали состав металла и выяснили, что он сделан позже из разных видов серебра. Вероятнее всего, таз просто добавили в комплект спустя много лет — возможно, чтобы усилить патриотическое значение предмета в глазах общественности.

«Скорее всего, история о тазе как части трофея — выдумка XIX века, когда государства активно создавали героические мифы о своем прошлом», — говорит исследователь Йоше ван Беннеком.

Так был развенчан миф, просуществовавший более 200 лет: легендарный таз, как выяснилось, не имеет прямого отношения к захваченным испанским сокровищам.

Ранее археологи обнаружили на берегу Бискайского залива в Испании костяные орудия возрастом до 20 тысяч лет, изготовленные из останков китов. Это стало одним из самых древних свидетельств использования морских млекопитающих для создания инструментов, таких как скребки и долота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров». Мединский раскрыл требования россиян на фоне атак Украины

    Кличко привел подробности массированной атаки России на Киев

    Раскрыта цель российских беспилотников в Киеве

    Разоблачен миф о знаменитом серебре испанского флота

    Военкоры рассказали о поражениях военных объектов во время атаки дронов на Киев и область

    Журналиста возмутило молчание западных СМИ об отказе Киева забирать тела солдат ВСУ

    На Украине заявили о массированной атаке дронов на Киев

    Российский боец рассказал о жестоких пытках в плену у ВСУ

    99-летний телеведущий рассказал о едва не стоившем ему жизни инциденте

    Дуров раскрыл риск для себя при использовании телефона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости